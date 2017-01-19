دارت معارك، يوم الخميس، بين حركة "أحرار الشام" من جهة وبين جبهة "فتح الشام" (النصرة سابقاً) من جهة ثانية، في ريف إدلب الغربي.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر معارضة لم تسمها قولها، إن مسلحين من "فتح الشام" اقتحموا حاجزي الزعينية ومعبر خربة الجوز بريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب، حيث يسيطر "أحرار الشام"، واعتقلوا جميع عناصرهما، بعد اشتباكات خفيفة، وذلك إثر اتهامات للحركة بخطف عنصراً من الجبهة.

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أوضحت المصادر أنّ "عدد العناصر الذين اعتقلتهم (فتح الشام) يقدر بنحو أربعين".

وتمكنت الجبهة إثر الهجوم من السيطرة على العديد من النقاط الخاضعة لسيطرة "أحرار الشام"، في جبل الديموس وبلدة الجانودية، على حد قول المصادر.

يشار إلى أن التوتر بين الفصيلين، بدأ منذ أواخر العام الفائت، وتحديداً بعد إعلان "جند الأقصى" في تشرين الأول 2016 انضمامه لـ"فتح الشام" بعد خلاف واقتتال مع "أحرار الشام"، حيث تتهم "أحرار الشام" والفصائل الإسلامية المتحالفة معها عدداً من قياديي جماعة "جند الأقصى" بالارتباط بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

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