اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الاربعاء، نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل على التدابير الخاصة بتعزيز الهدنة في سوريا والاعداد للمفاوضات السورية المقرر عقدها في العاصمة أستانا في 23 من الشهر الجاري..

وقال المركز الصحفي للرئاسة الروسية في بيان , نشرته وكالات انباء, ان "بوتين اطلع هولاند وميركل خلال اتصالين هاتفين على الخطوات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية الروسية التركية الايرانية لوقف العمليات القتالية في سوريا".

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وتم, بحسب البيان, مناقشة الاعداد للقاء الحوار بين ممثلي المعارضة والحكومة السورية في استانا.

وكانت فرنسا, ابدت يوم الثلاثاء, دعمها لأهداف المفاوضات السورية المزمع عقدها في العاصمة أستانة الشهر الجاري, لكنها أصرت على أهمية التمثيل الموسع والحقيقي للمعارضة السورية.

وتتكثف المشاروات والمباحثات الدولية لاسيما بين روسيا وايران وتركيا حول امكانية التحضيرات للمفاوضات السورية المزمع عقدها الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.