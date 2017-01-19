قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الخميس, إن حصار مدينة الباب سيبقى مستمراَ, كاشفاَ عن مساعي بلاده لانشاء منطقة "عازلة آمنة" .

ونقلت وكالات انباء عن أردوغان قوله, في كلمة له ,أمام الاجتماع الأسبوعي للمخاتير, أن "تركيا تريد إنشاء مناطق خالية من المنظمات الإرهابية في الشمال السوري, وهذا من حقها، مؤكدا " محاربة بلاده تنظيم "داعش" ووحدات الشعب التركية".

وعن العملية العسكرية التركية في ريف حلب, أضاف أردوغان ان " حصار مدينة الباب قائم, لافتا إلى أن السلطات التركية تدرك "أسباب إطالة عملية تحرير المدينة".

ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم قوات تركية منذ أسابيع البلدة في إطار عملية "درع الفرات" التي بدأتها تركيا في شهر آب الماضي، وسط معارك وقصف تركي لإخراج عناصر التنظيم .

وأطلقت تركيا في 24 آب الماضي معركة "درع الفرات"، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش", في خطوة لاقتا معارضة من قبل النظام السورية, واعتبرت ذلك "عدوانا", في حين ردت تركيا ان العملية مستمرة حتى تطهير الحدود من "العناصر الارهابية".