سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), يوم الأربعاء, على نقاط عدة في مدينة دير الزور, عقب اشتباكات مع الجيش النظامي, وسط تخوف الأهالي من قيام التنظيم بارتكاب "مجازر واعدامات جماعية".

وقالت مصادر معارضة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان " داعش" سيطر على المستشفى العسكرية مبنى الكهرباء وحاجز الكهرباء ورحبة الدبابات في جبل مدينة دير الزور شمال غرب المطار العسكري.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأضافت المصادر ان طائرات النظام شنت غارات جوية مكثفة على حيي البغيلية والموظفين في المدينة وعلى محيط اللواء 137 ودوار البانوراما ومطار دير الزور العسكري وأحياء الحويقة والرصافة والحميدية في المدينة.

من جانبها, قالت مصادر مؤيدة إن النظامي استهدف رتل سيارات لـ "داعش" بعضها محمل بالذخيرة في محيط المقابر أدى لحدوث انفجارات في الرتل وتدميرها.

كما خاض النظامي معارك عنيفة ضد "داعش" جنوب غرب دير الزور في محيط المطار العسكري, بحسب المصادر .

جاء ذلك عقب تمكن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من التقدم في مدينة دير الزور و إحكام حصاره على مطار دير الزور وقطع طرق الإمداد المؤدية منه وإليه, عقب هجمات ومعارك مع الجيش النظامي.

وسبق لتنظيم "داعش" ان شن عملية واسعة على مطار دير الزور العسكري ، حيث تمكن من التقدم والسيطرة على نقاط تابعة للقوات النظامية, وسط قصف ومعارك في عدة احياء

يشار الى ان "داعش" يسيطر على معظم محافظة دير الزور عدا مناطق في المدينة ومحيطها تخضع لسيطرة القوات النظامية, حيث تعاني من حصار من قبل التنظيم.

وفي سياق متصل, أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ. ف. ب." بأن سكان مدينة دير الزور يعيشون في خوف شديد مع تقدم تنظيم "الدولة الإسلامية" في داخل احيائهم، حيث يخشون "الاعدامات الجماعية والاعمال الوحشية" التي اعتاد الجهاديون ارتكابها في كل منطقة سيطروا عليها.

ونقلت الوكالة عن احد سكان حي الجورة, الذي لا يزال تحت سيطرة الجيش النظامي, قوله إن "المدنيين في المدينة يعيشون حالة من الرعب والتوتر خشية من دخول الجهاديين كونهم يتهموننا بأننا موالون للنظام".

وكان رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي شدد, في وقت سابق من اليوم على أن سكان دير الزور سيواجهون "إبادة جماعية حقيقية في حال سيطرة داعش على المدينة".

يشار الى "داعش " نفذ في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما في الرقة ودير الزور "اعدامات ميدانية" بحق العديد من الاهالي والموالين للنظام السوري والعسكريين.