قام وفد أمريكي, برئاسة عضوة الكونغرس، تولسي غابارد بزيارة سرية الى سوريا, في الأيام الأخيرة, وذلك في خطوة نادرة بالنسبة لمسؤولين في واشنطن منذ اندلاع الأزمة السورية.

وقالت المتحدثة باسم عضوة الكونغرس اميلي لاتيمر, في تصريحات لوكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) ان "تولسي التقت خلال الزيارة "عددا من الأفراد والجماعات، بما في ذلك القيادات الدينية، والعاملين في المجال الإنساني، واللاجئين، وقادة الحكومات والمجتمع", رافضة التحديد ما اذا التقت الرئيس بشار الاسد او لا.

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من جانبه، كشف رئيس الكنيسة الإنجيلية العربية بحلب، القس إبراهيم نصير، عن" زيارة الوفد الأمريكي المذكور إلى المدينة القديمة والكنائس في حلب، ومن بينها الكنيسة الإنجيلية العربية المدمرة, حيث تفقد الأوضاع في المدينة، فضلا عن زيارة المباني الرئيسية والأحياء الأثرية".

كما نقلت وكالات انباء عن وسائل إعلام أمريكية ان النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي قامت " بزيارة سرية إلى سوريا من دون علم أي من قيادات الكونغرس, وسط تكتم كبير وبعيدا عن وسائل الإعلام.

وتعتبر تولسي غابارد من معارضي تغيير النظام في سوريا واقامة منطقة حظر جوي, وكانت من الرافضين لمشروع قرار بمجلس النواب عام 2016 يدين "جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها من قبل الحكومة السورية".

واشتهرت غابارد بانتقادها لسياسات الرئيس الأمريكي باراك أوباما في التعامل مع الأزمة السورية، وانتقدت في عدة مناسبات التدخل العسكري الأمريكي في سوريا.