أقدم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على إعدام 12 شخصا على الأقل في مدينة تدمر بريف حمص, التي استولى عليها للمرة الثانية في الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء (سانا) عن مصادر أهلية داخل مدينة تدمر قولها إن "التنظيم قام الليلة الماضية بقتل 12 شخصا بينهم 4 موظفين ومدرسين كان اختطفهم في وقت سابق”.

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ولفتت المصادر إلى أن "مسلحي التنظيم قاموا بتخريب العديد من المواقع الأثرية داخل المدينة المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي”.

من جانبها, أشارت مصادر معارضة الى ان مسلحي التنظيم قطعوا رؤوس 4 أشخاص، واغلبهم من موظفي الدولة والمدرسين، مقابل احد متاحف المدينة، كما اعدموا 8 آخرين، 4 منهم من عسكريي الجيش النظامي و4 من مسلحي المعارضة، رميا بالرصاص.

وجرت بعض من هذه الإعدامات في مسرح روماني قديم في تدمر، في نفس المكان الذي اعدم فيه مسلحو التنظيم 25 من عسكريي الجيش السوري في العام الماضي، بحسب المصادر.

يشار إلى أن "داعش" سيطر على تدمر للمرة الثانية في كانون الأول، بعد أن تمكنت القوات النظامية , بدعم جوي روسي , من انتزاعها من مسلحي التنظيم في آذار, بعد ان سيطر عليها هؤلاء للمرة الأولى في عام 2015.