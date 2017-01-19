أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الخميس, على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المفاوضات المزمع عقدها في أستانا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونقلت وسائل إعلام عن لافروف قوله إنه "تم توجيه الدعوة إلى واشنطن لحضور المحادثات بشأن الصراع السوري المقررة هذا الشهر ".

وجاء ذلك عقب يوم على إعلان شون سبايسر، المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه لا يعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل ممثلين إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا لمناقشة التسوية السورية, بعد يوم على إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة أنها ستدرس الدعوة للمشاركة في المفاوضات بعد تسلمها رسمياً.

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وكانت الخارجية التركية اعلنت امس انها تتفق بالرأي مع موسكو بخصوص مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، في المحادثات السورية المرتقبة.

ونفى الكرملين, يوم الأثنين, توجيه دعوة للإدارة الأمريكية الجديدة للمشاركة في المفاوضات السورية, وذلك رداَ على الإعلان التركي بان موسكو وأنقرة متفقتان على دعوة واشنطن لحضور المباحثات.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.