لقي عشرت الأشخاص مصرعهم, يوم الخميس, جراء انهيار ثلجي في منطقة جبلية وسط إيطاليا , وذلك عقب سلسلة من الزلازل التي ضربت البلاد ليلة الأربعاء.

وذكرت وكالات انباء ان وسائل إعلام إيطالية نقلت عن مسؤولين قولهم ان ما يصل إلى 30 شخصا قتلوا، بينما كانوا بفندق بسكارا" في بلدة "فاريندولا"، على جبل "غران ساسو" بالمنطقة المركزية "آبروز" الإيطالية.

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وأوضحت وسائل الإعلام أن "الفندق كان يستقل 22 شخصا، فيما يعمل به 7 أشخاص يعتقد أن جميعهم قتلوا بسبب الانهيار الثلجي".

وجاء ذلك عقب ساعات على تعرض إيطاليا لسلسلة من الزلازل القوية بلغت قوتها نحو 5.4 بمقياس ريختر, مع تزايد المخاوف من كثافة الثلوج ما يهدد سلامة سكان المنطقة.

يشار الى ان ايطاليا تعرضت لسلسة من الزلازل, اخرها حادثة الزلزال الذي وقع في تشرين الاول الماضي, و ضرب وسط البلاد, بقوة 6,6 درجات على مقياس ريختر, وتسبب في انهيار مبان وكنائس تاريخية في مدن وبلدات صغيرة.