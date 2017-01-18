حددت وزارة النفط السعر المعتمد لاسطوانة الغاز المبيعة للمواطن بـ 2650 ليرة, مطمئنة الموطنين بأن ازمة الغاز الى "انفراج".

وأوضح مدير إدارة عمليات الغاز في وزارة النفط محمود الكرتلي,حسب صحيفة (تشرين) المحلية، ان اي زيادة عن السعر المحدد بخصوص اسطوانة الغاز تعتبر "غير شرعية", دعيا المواطن الى "الامتناع امتناعه عن الشراء من المراكز غير المعتمدة والسوق السوداء والبائعين المتنقلين في حال شعر بالاستغلال وزيادة الأسعار عن السعر المعتمد".

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وأشار الكرتلي الى أن "الغاز متوافر في جميع وحدات التعبئة المعتمدة وفي كل المحافظات, والأزمة إلى انفراج".

وكانت وزارة التجارة الداخلية هددت, في وقت سابق من الشهر الجاري, بإحالة من يبيع اسطوانات الغاز بسعر زائد إلى القضاء, فيما حملت "جمعية حماية المستهلك" الحكومة بالدرجة الاولى مسؤولية حصول أزمة الغاز الحالية.

وتواجه دمشق وريفها أزمة قلة وفرة الغاز المنزلي, مع شكاوي مواطنين بارتفاع اسعارها حيث تجاوز سعر الاسطوانة بين 3200 الى 5000 ليرة اغلى مما كانت عليه سابقا .

وكان مصدر في "فرع دمشق وريفها" أكد مؤخرا ان أزمة الغاز الحالية ستنفرج خلال أيام، نتيجة رفع الطاقة الإنتاجية في جميع واحدات تعبئة الغاز بدمشق وريفها.

وشهدت مراكز توزيع الغاز في دمشق وريفها ازدحامًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بسبب انتشار إشاعات بين المواطنين حول رفع سعر الغاز، إلا أن مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نفت أن تكون هناك دراسة أو مقترح لرفع سعر الأسطوانة عن سعرها الحالي.