حقق الجيش النظامي, يوم الأربعاء, تقدماً في ريف حلب الشرقي, حيث تمكن من السيطرة على عدة قرى, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن الجيش النظامي سيطر على قرى الشحرور و عفرين وصفة" واعبد بريف حلب الشرقي, بعد مواجهات مع داعش.

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بدوره, أفاد مصدر ميداني سوري لوكالة (سبوتنيك) بأن الجيش السوري "يتابع تقدمه بريف حلب الشمالي الشرقي وفرض سيطرته على قرى الشحرور وعفرين ومعامل الصابون والفستق جنوب مدينة الباب.

وتتعرض عدة مناطق بريف حلب, الخاضعة تحت سيطرة "داعش", إلى قصف من الطيران النظامي, فضلا عن قصف تركي, ضمن حملة عسكرية, بدأت بدأ منذ آب الماضي, من اجل استهداف معاقله وضمان امن الحدود وطرده كاملا, بالتعاون مع مقاتلي "الجيش الحر".

ويستثنى تنظيم "داعش" من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا, الذي تم التوصل إليه منذ 20 يوما برعاية روسية – امريكية.