أعلنت حركة "أحرار الشام" المعارضة, يوم الأربعاء, عدم مشاركتها في مفاوضات أستانا حول سوريا والمزمع عقدها 23 من الشهر الحالي برعاية روسية-تركية.

وقالت "أحرار الشام", في بيان لها, ونشرته مصادر معارضة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إنها لن تشارك بمفاوضات أستانا لأسباب عدة أهمها "عدم تحقيق وقف اطلاق النار ولا سيما في وادي بردى بريف دمشق."

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وكان اتفاقاً لوقف اطلاق النار في سوريا دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول الماضي، وتم التوصل اليه بوساطة تركية روسية, الا أنه شهد العديد من الخروقات في مناطق عدة وسط تبادل الاتهامات بين كل من النظام والمعارضة.

وأشارت "أحرار الشام" في بيانها الى أنها تؤيد الفصائل المسلحة المعارضة الأخرى التي ستشارك في المفاوضات في حال توصلهم الى نتائج تصب في مصلحة الشعب والبلاد.

وكان رئيس الجناح السياسي في "جيش الإسلام" محمد علوش أعلن، يوم الاثنين، أنه سيرأس وفد المعارضة المسلحة في المحادثات السورية في استانا, الأمر الذي اعترضت عليه موسكو, وذلك بعد أن قررت أغلب الفصائل المشاركة في المفاوضات المرتقبة.

ومن المنتظر أن تحتضن أستانا تلك المفاوضات يوم 23 كانون الثاني 2017، على أن يليها عقد لقاء جنيف يوم 8 شباط 2017، بإشراف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا