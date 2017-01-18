أعربت موسكو ، يوم الأربعاء، عدم اعتراضها على مشاركة رئيس الجناح السياسي لـ"جيش الإسلام" محمد علوش في مفاوضات أستانا للسلام في سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره النمساوي سباستيان كورتس، "سيمثل وفد المعارضة السورية (إلى مفاوضات أستانا) أولئك الذين وقعوا على اتفاق الهدنة في 29 كانون الأول الماضي".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت في الـ29 من كانون الأول الماضي، قائمة تشكيلات المعارضة المسلحة التي انضمت للهدنة في سوريا بدءا من منتصف الليلة، وكان من بينها "جيش الإسلام".

وأضاف لافروف "يشارك (جيش الإسلام) في تلك الاتفاقات (الهدنة والمفاوضات)، ومهما كان موقف العديد من الدول من هذا الفصيل، فإنه ليس مدرجا على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية. ونحن ندعم هذه المقاربة، نظرا لما عبر عنه (جيش الإسلام) من الاستعداد للتوقيع، بجانب فصائل أخرى من المعارضة السورية المسلحة، على اتفاقية حول بدء المفاوضات مع النظام السوري".

ويأتي موقف موسكو الحالي، رغم دعوات سابقة منها لمجلس الأمن لإدراج فصيل "جيش الإسلام" على قائمة الجماعات الإرهابية، الأمر الذي أفشلته واشنطن.

وذكر الوزير الروسي انه "يمكن لكل فصيل، غير مرتبط بتنظيم (داعش) أو (جبهة النصرة)، الانضمام إلى اتفاق 29 كانون الأول، ونحن ندعو كافة الفصائل لذلك".

وكان اتفاقاً لوقف اطلاق النار في سوريا دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول الماضي، وتم التوصل اليه بوساطة تركية روسية، وفي حال نجاحه من المقرر اطلاق مفاوضات بين اطراف الصراع السوري في العاصمة الكازاخستانية استانا.

وجدد لافروف القول بأنه سيكون بإمكان ممثلين عن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، حضور المفاوضات في أستانا المقررة في 23 كانون الثاني.

وقال ردا على سؤال حول اعتراض إيران على مشاركة واشنطن في مفاوضات أستانا، قال لافروف "سأقول بصراحة، صيغة الدعوات التي نوجهها تسمح بضمان حضور جميع الأطراف التي سبق لنا أن ذكرناها في تصريحاتنا العلنية، بمن فيهم ممثلو الولايات المتحدة".

وكانت إيران أكدت على لسان عدد من مسؤوليها رفضها مشاركة واشنطن في محادثات استانا المرتقبة في الـ23 من الشهر الحالي.

وشدد لافروف على أن الدعوة لخوض المفاوضات، موجهة إلى ممثلي النظام السوري والفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق الهدنة. منوها الى ان هناك قائمة بهذه الفصائل، التي قد بدأت بتشكيل وفد خاص بها.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أكد أنه سيرأس وفد النظام إلى استانا، في وقت أعلن فيه رئيس الجناح السياسي لـ"جيش الإسلام" محمد علوش رئاسته وفداً يمثل فصائل المعارضة المسلحة في المفاوضات.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

سيريانيوز