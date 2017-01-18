أعرب رئيس الوزراء عماد خميس, يوم الأربعاء, عن "أمله" في توصل المفاوضات السورية في أستانا المزمع عقدها في وقت لاحق من الشهر الجاري الى "حل يفضي لاعادة الامن والاستقرار الى سوريا".

ونقلت وكالات أنباء عن خميس قوله, خلال لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني, في طهران, إن سوريا "ترحب بجميع المبادرات والآليات الرامية لإعادة الاستقرار والأمن وتمخض الحوار السوري - السوري عن نتائج ايجابية".

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من جهة أخرى, اعتبر خميس أن انتصار حلب جاء "بفضل صمود الشعب وتضحيات الجيش السوري ودعم ايران ".

بدوره, اعرب روحاني عن امله بان يشكل اجتماع آستانا بداية لمفاوضات "سورية – سورية" حقيقية وان تثمر عن "الوصول الى ما يتوخاه الشعب السوري".

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

واعتبر روحاني تحرير حلب واقرار الهدنة "خطوتين مهمتين في سياق ارساء السلام والاستقرار في سوريا".

وتسارعت وتيرة التسوية السياسية بعد التطورات التي أفضت إلى استعادة الجيش النظامي حلب, حيث تم الاتفاق على هدنة شاملة في سوريا, تلا ذلك مباحثات وتحضيرات دولية من اجل لقاء أستانا.

وفي سياق متصل, التقى خميس ايضا مستشار قائد الثورة الاسلامية في إيران للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي , حيث اكد ان " القيادة السورية عاقدة العزم على مكافحة الإرهاب وانجاح العملية السياسية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب على سوريا".

من جهته, أعرب ولايتي عن "أمله في أن يساعد اجتماع أستانا في تحقيق إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا ".

وجاء ذلك عقب توقع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف بأن تسهم نتائج اللقاء المرتقب في أستانا حول التسوية في سوريا، في توسيع عملية المصالحة الوطنية في البلاد.

كما التقى خميس وزير الطاقة الإيراني حميد جيت جيان, حيث دعا الشركات الإيرانية إلى "المساهمة بإعادة إعمار سوريا".

ووصل رئيس الوزراء عماد خميس الى طهران مساء الاثنين, واجرى امس مباحثات مكثفة مع عدد من المسؤوين الإيرانيين منهم نائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري, كما تم خلال الزيارة توقيع 5 اتفاقيات للتعاون الثنائي.

وقام مؤخرا عدد من المسؤولين السوريين بزيارة طهران, وكانت أخر زيارة هي لوزير الخارجية وليد المعلم, حيث التقى عدد من المسؤولين الإيرانيين والرئيس حسن روحاني, وتم مناقشة عدد ملفات لاسيما الأزمة السورية.

ويشار الى أن إيران تدعم النظام السوري اقتصاديا وسياسيا, فضلا عن دعمها العسكري المباشر له عبر إرسال مجموعات مدربة للمقاتلة الى جانب الجيش النظامي وتقديم المشورة والتدريب العسكري له.