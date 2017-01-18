قال نائب وزير الخارجية فيصل مقداد إن مسألة مشاركة السعودية وقطر في محادثات استانا مرهونة بتوقف "دعمهم للإرهاب".

ونقلت قناة "الميادين"، عن المقداد قوله "عندما توقف قطر والسعودية دعمهما للإرهاب نناقش مسألة مشاركتهما في المباحثات."

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وتأتي تصريحات المقداد، عقب يومين من دعوة مستشار المبعوث الأممي الى سوريا فيتالي نعومكين إلى ضرورة اشراك السعودية في عملية تسوية الأزمة السورية.

ويتهم النظام السوري قطر والسعودية بدعم مجموعات مسلحة، ويحملها مسؤولية استمرار الأزمة وتفشي الإرهاب، اضافة لاتهام تلك المجموعات بخرق عدة هدن تم إعلانها في البلاد.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

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