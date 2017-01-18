كشف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أنه سيترأس وفد النظام إلى مفاوضات أستانا بين أطراف الأزمة السورية، المقرر عقدها في 23 كانون الثاني.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الجعفري قوله يوم الثلاثاء، "نعم، سأترأس وفد الحكومة لاجتماع أستانا".

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وامتنع الجعفري عن تقديم أي معلومات أخرى حول تشكيلة الوفد الحكومي، موضحا "حاليا، لا نريد الخوض في التفاصيل".

كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع لم تسمه، أن تشكيلة وفد النظام ستضم خبراء عسكريين من الجيش النظامي.

ومع تصريحات الجعفري، باتت وفود الصراع في سوريا شبه مكتملة، حيث تم الكشف عن رئيس وفد المعارضة المسلحة في المفاوضات المرتقبة، وهو رئيس الجناح السياسي في "جيش الإسلام" محمد علوش، كما قال مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين أن نائب المبعوث الأممي الخاص الى سوريا، رمزي عز الدين رمزي، سيمثل الأمم المتحدة في اجتماع أستانا.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.

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