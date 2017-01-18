افتتح منتخب مصر لكرة القدم مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل سلبي الثلاثاء على ملعب "بور جونتي" في ختام الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالبطولة.

والمباراة هي الأولى التي يخوضها المصريون في النهائيات الأفريقية منذ مواجهتهم أمام غانا التي جرت في الحادي والثلاثين من كانون الثاني عام 2010، وفاز بها المنتخب المصري بهدف دون رد فحصد بذلك لقب كأس أمم أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه والثلاثة على التوالي.



وفشل الفراعنة في تسجيل عودتهم إلى بطولتهم المفضلة بالفوز، بل أنه يمكن القول إن الفريق اقتنص التعادل من نسور مالي الذين لاحت لهم العديد من الفرص في اللقاء، مقابل فرصة وحيدة محققة لمروان محسن مهاجم الفراعنة في الدقيقة 53.



وكانت المجموعة الرابعة قد افتتحت منافستها بمباراة غانا وأوغندا والتي فاز فيها منتخب النجوم السوداء بهدف نظيف فتصدر بذلك الترتيب برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطة لكل من مصر ومالي في المركز الثاني.



وبتعادل مصر تكون جميع المنتخبات العربية المشاركة في "الغابون 2017" قد فشلت في تحقيق الفوز في الجولة الأولى من الدور الأول إذ تعادل المنتخب الجزائري مع نظيره منتخب زيمبابوي 2-2 فيما خسرت تونس أمام السنغال 0-2، والمغرب أمام الكونغو الديمقراطية 0-1.