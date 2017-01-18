بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الثاني، الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الثلاثاء على الإسباني فرناندو فرداسكو 6-1 و7-6 (7-4) و6-2.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور المقبل الكرواتي إيفان دوديغ أو الأوزبكستاني دينيس إستومين المشارك ببطاقة دعوة.



ولم يجد اللاعب الصربي صعوبة في تخطي فرداسكو في المجموعة الأولى إلا أنه في المجموعة الثانية احتاج لساعة و12 دقيقة لكي يحسمها بشوط فاصل ويجدد تفوقه على فرداسكو الذي أحرج قبل 10 ايام منافسه في الدور نصف النهائي لدورة الدوحة، حيث حصل الإسباني على 5 فرص للفوز بالمباراة، دون أن يمنعه من مواصلة المشوار حتى الفوز باللقب على حساب موراي.



وفاز الإسباني رافاييل نادال التاسع على الألماني فلوريان ماير 6-3، 6-4، و6-4.



واستهل نادال مسعاه للعودة إلى ساحة الألقاب الكبرى للمرة الأولى منذ 2014، بفوز على الألماني ماير 6-3 و6-4 و6-4 في أجواء مناخية حارة.

ويلتقي نادال الذي عاني كثيراً العام الماضي من الإصابات والساعي للقب ثان في أستراليا بعد عام 2009، في الدور الثاني القبرصي ماركوس بغداتيس الفائز على الروسي ميخائيل يوجني 6-3 و3-صفر ثم بالانسحاب.



كما تأهل إلى الدور الثاني الكندي ميلوس راونيتش الثالث بفوزه على الألماني داستن براون 6-3 و6-4 و6-2، ليواجه في اختباره المقبل اللوكسمبورغي جيل مولر الذي تغلب بدوره بصعوبة على الأميركي تايلور فريتز 7-6 (8-6) و7-6 (7-5) و6-3.