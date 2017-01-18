بداية قوية لمنتخب سوريا في بطولة العالم العسكرية لكرة القدم بثلاثية بشباك كندا اخبار الرياضة شارك

حقق منتخب سورية العسكري لكرة القدم فوزا كبيرا ومستحقا على نظيره الكندي بثلاثة أهداف نظيفة في أولى مبارياته في بطولة العالم العسكرية المقامة في سلطنة عمان لحساب المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي مصر وبولندا.

سجل أهداف المباراة زكريا قدور ومحمد الواكد ومؤيد الخولي في الدقائق 2 و19 و34 وقدم منتخبنا عرضا جميلا وممتعا وكان الأميز طيلة المباراة وظهر جليا قوة وانسجام خطوطه الثلاثة واستطاع أن يهدد مرمى خصمه بالعديد من الكرات الخطرة.



وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة تعادل منتخب مصر مع نظيره البولندي بهدف لهدف ليتصدر منتخبنا فرق هذه المجموعة برصيد ثلاث نقاط يليه كل من مصر وبولندا بنقطة ثم كندا بدون نقاط.



ويلتقي منتخبنا مع نظيره البولندي فيما تلعب مصر مع كندا.



وتألفت بعثة المنتخب من اللاعبين أحمد مدنية وشاهر الشاكر وعلي مريمة وزكريا قدور وحسين شعيب وعبد الناصر حسن وبشار أبو خشريف ومحمد حسام الدين بوادقجي وعبد الكريم فتيح ومؤيد الخولي وعبد الملك عنيزان وسمير بلال وعز الدين عوض وبهاء الأسدي وبهاء قاروط وسليم سبقجي وأسامة أومري ومحمد حمدكو وعبد الرحمن بركات ومحمد الواكد بينما يدرب المنتخب محمد أنس مخلوف ويساعده فراس خليل وأحمد نايف مدرباً للحراس وأحمد اياس مدرباً للياقة.



وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات ضمت الأولى عمان والبحرين وفرنسا وغينيا والثانية الجزائر وإيران وألمانيا وكوريا الديمقراطية والثالثة قطر وإيرلندا وأمريكا ومالي. سيريانيوز

2017-01-18 00:40:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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