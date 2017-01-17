كشف مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين، يوم الثلاثاء، إنه تم اختيار نائب المبعوث الأممي الى سوريا رمزي عز الدين ممثلاً للمنظمة في محادثات استانا المرتقبة في الـ23 من كانون الثاني الجاري.

ونقلت وكالة "انترفاكس" عن بورودافكين قوله إن الوفد الروسي لدى مقر المنظمة في جنيف وجه دعوة لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ قرار بأن يشارك نائبه، رمزي عز الدين رمزي، في اجتماع أستانا".

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وكان متحدثاً امميا قال في الخامس من كانون الثاني الحالي، إن الأمم المتحدة ستشارك في محادثات استانا بشأن الأزمة السورية لكن لن يكون المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ممثلها في تلك المحادثات، رافضاً تحديد هوية ممثل المنظمة بقوله إنه سيعلن عنه عند اختياره.

كما أكد بورودافكين أن يوم 8 شباط ما زال موعدا لاستئناف المفاوضات السورية السورية في جنيف، مبينا أن "اجتماع أستانا يمثل مرحلة مهمة" لاستئناف العملية التفاوضية برعاية الأمم المتحدة في المدينة السويسرية.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.

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