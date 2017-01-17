زادت "فيسبوك" من صعوبة معرفة المنشورات ان كانت قد خضعت للتعديل أم لا، بعد أن كان يظهر عبارة “Edited” بجانب توقيت نشر المنشور في حال تم تعديله، وبالضغط عليها تظهر النسخة الأصلية والتعديلات عليه.

وبحسب موقع "عالم التقنية"، فإن من يرغب حالياً بمعرفة المنشور إن كان قد خضع للتعديل، عليه الضغط على السهم في زاوية المنشور العلوية ورؤية إن كان هناك خيار عرض سجل التعديلات أو “View edit history”، وبمجرد وجوده، يعني أن المنشور خضع للتعديل.

وبالضغط على خيار "عرض سجل التعديلات" تظهر للمستخدم جميع التعديلات السابقة على المنشور وتوقيتاتها مع النسخة الأصلية.

وبحسب "فيسبوك" فإن التعديل الجديد، يصب في مجال تحسين واجهة الموقع بإزالة كلمات لا داعي لها.