أطلقت "أوبرا" متصفحاً جديداً باسم "نيون - Neon" لتجربة بعض الأفكار التي يمكن استخدامها مستقبلاً في متصفحات الويب.

وبحسب وسائل اعلام، فإن المتصفح الجديد يقدم شكلاً جديداً للمتصفحات يعتمد على العناصر البصرية والحركة، حيث تطفوا الدوائر كإختصارات لمواقع معينة في الوسط، مع خيارات المتصفح على الجانبين مثل الوصول للإعدادات والتنزيلات وغيرها.



وأضافت الشركة أدوات هامة على المتصفح كميزة أخذ لقطة شاشة من صفحة الويب، مع معرض لكل لقطات الشاشة ومعرض لكل الملفات التي تم تنزيلها.



وزودت "أوبرا" زراً يدعى Player يتيح الوصول إلى كل الأغاني ومقاطع الفيديو الموجودة في صفحات الويب التي فتحها المستخدم لتشغيلها والاختيار من بينها، حيث يمكن التشغيل والإيقاف المؤقت دون الحاجة للعودة إلى لتبويب الذي يحوي العنصر الذي بشغله.



وأرضية متصفح "نيون" شفافة تعرض خلفية شاشة المستخدم، وتكون الاختصارات طافية فوقها، وتتحرك التبويبات وغيرها من العناصر بطريقة تحاكي الواقع.