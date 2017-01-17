بدأ أحد مؤسسي نظام "آندرويد" والذي ترك "غوغل" عام 2014، العمل على شركة جديدة تحمل اسم Essential، والتي ستختص بمجال تصنيع الهواتف الذكية.

وبحسب Bloomberg، فإن "آندي روبن" سيركز في شركته الجديدة على الهواتف الرائدة، دونًا عن أيّ نوعٍ آخر من الهواتف الذكية، لمنافسة أقوى الهواتف الرائدة المتوفرة في السوق، وتقديم هاتفٍ ذكيّ يتمتع بعتادٍ قويّ مع ميزاتٍ برمجية متقدمة بمجال الذكاء الصنعيّ وتعلم الآلة.

ويعمل روبن مع فريق مكون من 40 شخص عملوا سابقًا في "غوغل" و"آبل"، بهدف تقديم هاتف يتفوق على هواتف "أيفون" و"بيكسل" من "غوغل".

ومن مواصفات الهاتف الذي سيطلقه روبن، شاشة أمامية بلا حواف، ويدعم إضافة القطع التركيبية عبر منفذٍ مغناطيسي خاص، يمكن استخدامه كمنفذ شحن، أو منفذ لإضافة قطع أخرى للهاتف تضيف مزيدًا من القدرات له.

وكاميرا الهاتف بزاوية تصوير عريضة 360 درجة، ومن غير الواضح نظام التشغيل الذي سيتم اعتماده ان كان نظام جديد كليًا.

وعمل آندي روبن مع "غوغل" بدءًا من عام 2005، وقرر في عام 2014 تركها والبدء بالعمل على مشاريعه الخاصة، والتي كان أولها شركة Playground Global، التي أسسها على شكل حاضنة لمشاريع الذكاء الصنعيّ والأنظمة الروبوتية.