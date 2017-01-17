توصل علماء من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة، إلى أن الأساور والساعات الذكية قادرة على اكتشاف أعراض السرطان وأمراض القلب والسكري قبل استفحالها لتكون قابلة للعلاج.

وبحسب موقع "رامبلر"، فإن هذه الأجهزة قادرة على التنبؤ باحتمال الإصابة بعدوى أو بعض الأمراض قبل تطور أعراضها، عبر مراقابة نبض القلب ودرجة حرارة الجسم وأمور أخرى.

وأكد العلماء أن هذه الأجهزة سواء أسورة ذكية أو ساعات ذكية، قادرة على تحديد مستوى الالتهاب ومستوى مقاومة الأنسولين.

وأعلن أحد أستاذة الجامعة أنه تأكد من قدرة الساعة الذكية المحمولة على كشف مرض يدعى "لايم" حتى قبل ظهور أعراضه.