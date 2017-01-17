استحوذت "مايكروسوفت" على الشركة الكندية Maluuba المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تملك تقنيات وخبرة متطورة في هذا المجال.

وبحسب موقع " maluuba.squarespace"، فإن شركة Maluuba تركز على استخدام التعلم العميق لمعالجة اللغة الحية والتعرف على الكلمات والصور، حيث أكدت "مايكروسوفت" أنها تتجه لجعل الحواسب تتمكن من القراءة والكتابة.

وقد تستخدم "مايكروسوفت" أنظمة Maluuba في عدة منتجات كالمساعد الصوتي "كورتانا" ليستطيع قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو صفحات الويب أو مستندات وغيرها، وليصبح قادراً على الاجابة عن أسئلة تكون إجاباتها موجودة فيها.