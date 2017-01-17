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"مايكروسوفت" تستحوذ على شركة ذكاء اصطناعي لجعل الحواسب تقرأ وتكتب
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علوم وتكنولوجيا
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استحوذت
"مايكروسوفت" على الشركة الكندية Maluuba المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي
تملك تقنيات وخبرة متطورة في هذا المجال.
وبحسب موقع " maluuba.squarespace"،
فإن شركة Maluuba تركز على استخدام التعلم العميق
لمعالجة اللغة الحية والتعرف على الكلمات والصور، حيث أكدت "مايكروسوفت" أنها تتجه
لجعل الحواسب تتمكن من القراءة والكتابة.
وقد تستخدم "مايكروسوفت" أنظمة Maluuba في
عدة منتجات كالمساعد الصوتي "كورتانا" ليستطيع قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو
صفحات الويب أو مستندات وغيرها، وليصبح قادراً على الاجابة عن أسئلة تكون إجاباتها
موجودة فيها.
ونشرت Maluuba العام
الماضي نتائج عمل نظام الذكاء الصنعي لديها حيث يمكنه قراءة وفهم النصوص بدرجة
مقاربة للإمكانيات البشرية، وتفوق بدقته ما توصلت إليه "فيسبوك" و"غوغل".
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2017-01-17 20:10:12
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