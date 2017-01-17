قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الثلاثاء، إن بلاده تعارض مشاركة واشنطن في محادثات استانا بشأن الأزمة السورية.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن ظريف قوله إن إيران تعارض وجود الولايات المتحدة في محادثات السلام بشأن الصراع السوري المقررة يوم 23 كانون الثاني في أستانا.

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وردا على سؤال حول موقف إيران من المشاركة الأمريكية المحتملة قال ظريف "لم نوجه الدعوة لهم ونعارض وجودهم."

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن من الصواب دعوة إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمحادثات السلام بشأن سوريا.

وكان الكرملين نفى, يوم الاثنين, توجيه دعوة للإدارة الأمريكية الجديدة للمشاركة في المفاوضات السورية, وذلك رداَ على الإعلان التركي بان موسكو وأنقرة متفقتان على دعوة واشنطن لحضور المباحثات.

وسبق ان وصفت موسكو, السبت، الإدلاء بأية تصريحات حول تشكيلة المشاركين في لقاء أستانا بأنه "أمر غير مناسب" ، مبينة أن دعوة الأطراف للمشاركة يجب أن تتم عبر الإعلان الروسي التركي الإيراني المشترك فقط, وذلك تعليقاً على القرار التركي دعوة واشنطن لحضور اللقاء.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية, أكدت يوم الجمعة, إن الولايات المتحدة لم تتلق دعوة رسمية لمحادثات السلام السورية التي تنظمها روسيا وتركيا في أستانا, لكن صحيفة أمريكية كشفت عن ان روسيا دعت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى المشاركة في المفاوضات, متجاوزة بذلك ادارة اوباما.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

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