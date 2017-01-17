تجددت المعارك بين مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) و الجيش النظامي على اطراف مدينة دير الزور, وسط قصف متبادل, وذلك عقب ساعات على تمكن التنظيم من تحقيق تقدم في المنطقة و قطع طرق إمداد مطار دير الزور العسكري .

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان المواجهات بين داعش والنظامي مستمرة في أكثر من محور على أطراف مدينة دير الزور أبرزها سرية جنيد ومنطقة المقابر .

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وأضافت المصادر ان سلاح الجو استهدف تجمعات وتحركات مسلحي تنظيم داعش في منطقة المقابر ومحيط سرية جنيد , محيط الفوج 137 و محيط المطار العسكري ومحيط الثردة.

ولفتت المصادر الى ان الجيش النظامي يشن هجوماً معاكس لاستعادة النقاط التي تسلل إليها مسلحي تنظيم داعش.

من جانبها, اشارت مصادر معارضة الى سقوط قتلى مدنيين جراء استهداف تنظيم "داعش" أحياء المدنية الواقعة تحت سيطرة القوات النظامية بقذائف الهاون.

وتمكن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), مساء امس, من التقدم في مدينة دير الزور و إحكام حصاره على مطار دير الزور وقطع طرق الإمداد المؤدية منه وإليه, وذلك عقب هجمات ومعارك مع الجيش النظامي.

وتكمن أهمية طريق المطار أنه الوحيد الذي ينقل منه النظام العتاد والذخيرة لعناصره داخل المطار العسكري, حيث تقوم المروحيات التابعة للنظام بالهبوط في اللواء 137 ومحيطه ومن ثم تنقل الذخائر إلى المطار عبر شاحنات خاصة بهم.

وسبق لتنظيم "داعش" ان شن عملية واسعة على مطار دير الزور العسكري ، حيث تمكن من التقدم والسيطرة على نقاط تابعة للقوات النظامية, وسط قصف ومعارك في عدة احياء

يشار الى ان "داعش" يسيطر على معظم محافظة دير الزور عدا مناطق في المدينة ومحيطها تخضع لسيطرة القوات النظامية, حيث تعاني من حصار من قبل التنظيم.