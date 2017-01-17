أبدت فرنسا, يوم الثلاثاء, دعمها لأهداف المفاوضات السورية المزمع عقدها في العاصمة أستانة الشهر الجاري, لكنها أصرت على أهمية التمثيل الموسع والحقيقي للمعارضة السورية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال, في إفادة صحفية يومية, إن "وزير الخارجية جان مارك ايروليت قال لنظيره التركي إن باريس تؤكد دعمها لأهداف محادثات أستانة المعلنة".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأضاف أن "المفاوضات يجب أن تتم في إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وميثاق جنيف بما يؤدي لانتقال سياسي".

وجاء ذلك عقب ساعات قليلة على اتهام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعض الدول الأوروبية في "إفساد محادثات سلام سوريا لأنها شعرت أنه جرى تهميشها".

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.