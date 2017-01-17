وقعت الحكومة السورية, يوم الثلاثاء, خمس اتفاقيات مع ايران, منبثقة عن اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك الموقعة منذ أكثر من عام, وذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الى طهران.

وبحسب وكالة "سانا" للأنباء الرسمية فإن الاتفاقيات شملت مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات "مشغل خلوي".

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ونقلت وكالات أنباء عن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري قوله, في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة السورية في طهران, إنه جرى اليوم توقيع هذه الاتفاقيات وشملت مجالات الاتصالات والزراعة والتجارة.

وكان خميس وصل, ليلة أمس الاثنين, إلى العاصمة طهران مع وفد حكومي, للقاء مسؤولين ايرانيين.

وزار مؤخرا عدد من المسؤولين السوريين طهران, وكانت أخر زيارة هي لوزير الخارجية وليد المعلم, حيث التقى عدد من المسؤولين الايرانيين والرئيس حسن روحاني, وتم مناقشة عدد ملفات لاسيما الازمة السورية.

ويشار الى أن إيران تدعم النظام السوري اقتصاديا وسياسيا, فضلا عن دعمها العسكري المباشر له عبر إرسال مجموعات مدربة للمقاتلة الى جانب الجيش النظامي وتقديم المشورة والتدريب العسكري له.