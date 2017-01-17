اعتبر فيتالي نومكين المستشار الروسي لستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا, يوم الثلاثاء, مفاوضات جنيف بشأن سوريا "مجدية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن نومكين قوله, للصحفيين, "أنا واثق أن يوم الثامن من شباط ستجرى محادثات في جنيف وعملية التركيز على إيجاد حل سياسي ستستمر".

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وياتي هذا في وقت تجري التحضيرات الدولية لعقد مفاوضات سورية في 23 من الشهر الجاري بالعاصمة أستانا.

وكان نومكين قال, أوائل الشهر الحالي, إن المحادثات المرتقبة بين النظام السوري والمعارضة في العاصمة استانا, المزمع عقدها 23 الشهر الجاري برعاية روسية-تركية, ليست بديلا عن "صيغة جنيف".

وأعلن دي ميستورا , في وقت سابق, أن المفاوضات بين مختلف الاطراف السورية ستستأنف في الثامن من شباط القادم في جنيف.

ويشار الى أن اخر جولة من مفاوضات السلام السورية- السورية غير المباشرة عقدت في نيسان الماضي، دون ان يتم التوصل لتحديد موعد دقيق لبدء جولة جديدة من المفاوضات، بعد ان كان متوقعا انطلاقها في آب الماضي.