شهد احد السجون البرازيلية, يوم الأحد, عصياناَ وأعمال شغب اسفرت عن مصرع 10 مساجين بولاية ريو غراندي دو نورتي في شمال البلاد.

ونقلت وكالات انباء عن السلطات البرازيلية و قناة "غلوبو" ان 10 محكومين قتلوا جراء أعمال شغب اندلعت في سجن "ألكاسوس" بولاية ريو غراندي دو نورتي".

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وأعرب مسؤولون برازيليون عن "اعتقادهم بحدوث العصيان على خلفية شجار جرى بين مجموعتين من السجناء"، مؤكدين أن " قوات الأمن لم تتمكن من السيطرة عليه".

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل والمواطنة في ولاية "ريو غراندي دو نورتي"، فإن السجن المذكور يسع لـ620 شخصا لكنه يضم في الوقت الراهن 1083.

وهذه الحادثة ليست الاولى من نوعها, حيث سبق ان شهد سجن في مدينة ماناوس بولاية أمازوناس البرازيلية, في وقت سابق من الشهر الجاري, "مجزرة دموية" عقب عصيان للسجناء, أسفر عن مقتل عشرات المحكومين, كما وقعت في الشهر ذاته اعمال شغب في سجن بولاية رورايما, اسفرت عن سقوط عدد من السجناء.

وتنتقد جماعات حقوقية دولية مرارا نظام السجون في البرازيل، حيث يكتظ بأعداد كبيرة من السجناء وتندلع بشكل متكرر أعمال شغب.

ويوجد في البرازيل 600 ألف سجين، مما يجعل من هذا البلد الرابع عالميا لناحية عدد السجناء، علما أن الغالبية العظمى من هؤلاء هم شبان من أصول أفرو-برازيلية.