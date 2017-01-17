التقى رئيس الوزراء عماد خميس, يوم الثلاثاء, النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري في العاصمة الايرانية طهران.

وقال خميس, خلال اللقاء, بحسب وكالة الانباء (ارنا), ان "ايران وسوريا في خندق واحد لمواجهة الارهاب وهذه النقطة المشتركة يجب ان تكون نموذجا للجميع".

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و أكد رئيس الوزراء على " ضرورة استمرار المحادثات مع المسؤولين الايرانيين", مشيداً "بدور طهران في مكافحة الارهاب ودعم الشعب والحكومة في سوريا علي جميع الاصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية".

من جهته, قال النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغیری ان " انتصارات سوريا رهن بالتضحیات وصمود الشعب والجیش السوری وقوات محور المقاومة ونتیجة التنسیقات المیدانیة والسیاسیة بین ایران وسوريا"..

وزار مؤخرا عدد من المسؤولين السوريين طهران, وكانت أخر زيارة هي لوزير الخارجية وليد المعلم, حيث التقى عدد من المسؤولين الايرانيين والرئيس حسن روحاني, وتم مناقشة عدد ملفات لاسيما الازمة السورية.

ويشار الى أن إيران تدعم النظام السوري اقتصاديا وسياسيا, فضلا عن دعمها العسكري المباشر له عبر إرسال مجموعات مدربة للمقاتلة الى جانب الجيش النظامي وتقديم المشورة والتدريب العسكري له.