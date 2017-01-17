كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي, يوم الثلاثاء, ان الوزارة تسعى لخفضأسعار مشتقات الحليب لاسيما الألبان والأجبان بنسبة تصل إلى 20% من سعرها الحالي.

وأكد الغربي, في حديث مع صحيفة "الثورة" المحلية, أن "بوصلة عمل الوزارة تتجه لتخفيض أسعار مختلف السلع والمواد والعمل على تأمين وتقديم الدعم اللازم للمواد الأساسية وفق الإمكانات المتاحة".

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وتشهد اسعار الأجبان والألبان استقرارا منذ فترة, حيث يبلغ سعر كيلو الحليب 275 ليرة، واللبن 290 ليرة، وتراوح سعر كيلو الجبنة البلدية بين 1200 إلى 1400 ليرة، أما كيلو جبنة الشلل من النوع الجيد فتجاوز الكيلو منه 2000 ليرة.

وكان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي الشبلي قال, في وقت سابق, ردا على استفسار يتعلق بما تم اتخاذه من إجراءات باتجاه تخفيض الأسعار المرتفعة بشكل عام, إن "موضوع تخفيض الأسعار يتعلق بالعرض والطلب على المواد".

ويشار الى أن السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية شهدت في الفترات الأخيرة, ارتفاعات كبيرة متأثرة بارتفاع سعر الصرف.‏