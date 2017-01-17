لقي شاب فلسطيني مصرعه واصيب 4 اخرون, يوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي , عقب اندلاع مواجهات في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالات انباء عن وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الاحمر الفلسطيني ان "شاب يبلغ من العمر 17عاما لقى مصرعه في بلدة تقوع جنوب بيت لحم برصاص الجيش الاسرائيلي, فيما تم نقل الجرحى الى المشفى لتلقي العلاج".

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ولم يصدر اي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول ذلك.

وكانت مواجهات قد وقعت, في وقت سابق, بين عشرات الشبان وجيش الاحتلال الاسرائيلي الذي اقتحم بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وتأتي هذه الحادثة بعد ايام على مقتل 4 اشخاص اسرائيليون وجرح آخرون، بعملية دهس بسيارة شحن بالقدس المحتلة, في عملية انتهت بمقتل السائق على يد الشرطة الاسرائيلية.