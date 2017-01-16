أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، يوم الإثنين، عن أمله أن تسفر المحادثات السورية المرتقبة في أستانة عن "وقف شامل لإطلاق النار".

ونقلت وسائل اعلام عن الجبير قوله إن "نتائج محادثات أستانة لا يجب أن تفضي إلى التخلي عن المعارضة المعتدلة في سوريا".

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وتتكثف المشاروات والاتصالات بين تركيا وروسيا وكازخستان حول عمليات التحضير للمفاوضت المزمع عقدها في 23 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.