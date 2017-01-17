روسيا وإيران تتفقان على موصلة المشاورات لدعم العملية السياسية في سوريا الاخبار السياسية شارك

اتفقت روسيا وإيران, يوم الاثنين, على مواصلة المشاورات لدعم العملية السياسية في الأزمة السورية .

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف, تناولا خلاله "آخر التطورات على الساحة السورية واجتماع أستانة". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأكد الجانبان في محادثاتهما على "ضرورة استمرار التشاور والحوار الثنائي للمضي قدما في العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا". كما بحث الطرفان, خلال محادثاتهما الهاتفية, " سبل تعزيز واستمرار المحاربة المشتركة للإرهاب وخاصة تنظيمات جبهة النصرة وداعش في سوريا والقضاء عليها تماما". وجاء ذلك عقب مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف , وتم التأكيد على "ضرورة التنسيق بشأن إجراء محادثات أستانة". ويكثف المسؤولون الروس والإيرانيون من لقاءاتهم ومباحثاتهم بشكل لافت خلال الايام الاخيرة, وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد عقد مباحثات أستانة حول سوريا . سيريانيوز

2017-01-17 13:03:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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