أي فصيل مسلح يمكنه الانضمام الى الهدنة بسوريا وتلقينا طلبات من عدد من المقاتلين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الثلاثاء, إن المفاوضات السورية المرتقبة في أستانا ستستهدف ضمان مشاركة كاملة الحقوق للمعارضة السورية المسلحة, إضافة الى تعزيز نظام الهدنة في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن لافروف قوله, في مؤتمره الصحفي السنوي المخصص للحديث عن نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2016, أنه "بإمكان أي فصائل مسلحة أخرى, بالإضافة إلى الفصائل التي وقعت على اتفاق الهدنة, أن تنضم لعملية المصالحة في سوريا"، مضيفا أن "الجانب الروسي قد تلقى طلبات بهذا الشأن من عدد من مجموعات المعارضة المسلحة".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأشار لافروف الى أن "مفاوضات أستانا ستضمن مشاركة كاملة الحقوق للقادة الميدانيين في التسوية السياسية", مشدداَ على اهمية " دعوة ممثلين عن الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية".

وأضاف لافروف أن "السوريين وحدهم من يقررون مصير بلادهم, فيما يتمثل دور روسيا بدفع كافة الأطراف إلى طاولة الحوار".

وكان مسؤولون معارضون قالوا, يوم الاثنين, إن فصائل المعارضة المسلحة السورية قررت حضور محادثات السلام المرتقبة في العاصمة الكازاخستانية استانا، والتي ستقام برعاية روسية تركية. وذلك عقب اعلان رئيس الجناح السياسي في "جيش الإسلام" محمد علوش أنه سيرأس وفد المعارضة المسلحة في المحادثات وذلك بعد أن قررت أغلب الفصائل المشاركة في المفاوضات المرتقبة.

من جانب آخر, فال لافروف إن "موسكو تعول على تعاون أكثر فعالية مع إدارة الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب بالتسوية السورية ومواجهة الارهاب".

جاء ذلك عقب إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة, في وقت سابق من اليوم, أنها ستدرس الدعوة للمشاركة في المفاوضات السورية المزمع عقدها في العاصمة استانا في وقت لاحق من الشهر الجاري, بعد تسلمها رسمياً.

وكشفت صحيفة أمريكية, مؤخرا, ان روسيا دعت إدارة ترامب إلى المشاركة في المفاوضات, متجاوزة بذلك إدارة باراك أوباما.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.