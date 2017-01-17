سيريانيوز :: إدارة ترامب سندرس الدعوة لحضور أستانة بعد تسلمها رسمياً

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن مصدر مقرب من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قوله ان الإدارة "لن تشارك في أي مفاوضات قبل بلورة رؤية أمريكية واضحة لحل الأزمة السورية".

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وكان الكرملين نفى, يوم الأثنين, توجيه دعوة للإدارة الأمريكية الجديدة للمشاركة في المفاوضات السورية, وذلك رداَ على الإعلان التركي بان موسكو وأنقرة متفقتان على دعوة واشنطن لحضور المباحثات.

وسبق ان وصفت موسكو, السبت، الإدلاء بأية تصريحات حول تشكيلة المشاركين في لقاء أستانا بأنه "أمر غير مناسب" ، مبينة أن دعوة الأطراف للمشاركة يجب أن تتم عبر الإعلان الروسي التركي الإيراني المشترك فقط, وذلك تعليقاً على القرار التركي دعوة واشنطن لحضور اللقاء.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية, أكدت يوم الجمعة, إن الولايات المتحدة لم تتلق دعوة رسمية لمحادثات السلام السورية التي تنظمها روسيا وتركيا في أستانا, لكن صحيفة أمريكية كشفت عن ان روسيا دعت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى المشاركة في المفاوضات, متجاوزة بذلك ادارة اوباما.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سورية- سورية برعاية روسية تركية إيرانية، في العاصمة الكازاخستانية استانا في الـ23 من كانون الثاني الحالي.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة في الثامن من شباط المقبل.

سيريانيوز

2017-01-17 12:06:06