مقتل 8 عناصر من الشرطة بهجوم على نقطة تفتيش بمصر أخبار العالم شارك

لقي 8 من أفراد الشرطة المصرية مصرعهم, يوم الأثنين، في هجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية بجنوب غرب مصر.

ونقلت وكالات انباء عن التلفزيون المصري أن "الهجوم وقع بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد, تبع ذلك تبادل لاطلاق النار بين افراد الشرطة ومسلحين مجهولين". وأضاف التلفزيون المصري أن "مستشفى بمدينة الخارجة استقبل 8 جثث و3مصابين حتى الآن". وجاءت الحادثة بعد ايام على هجومين استهدفا قوات الأمن في محافظة شمال سيناء المصرية, تبناهما تنظيم "داعش". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا . وشهدت عدة مناطق بمصر لاسيما سيناء, خلال الفترة الماضية, سلسلة هجمات وانفجارات استهدفت مقرات أمنية وعسكرية، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرح. وتعيش مصر حالة عدم استقرار، حيث تتزايد وتيرة الهجمات على عناصر الجيش والشرطة في خاصة بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي.

2017-01-17 00:10:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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