بدأ رئيس مجلس وزراء المهندس عماد خميس, على رأس وفد حكومي, يوم الاثنين، زيارة رسمية إلى طهران, تستمر لأربعة أيام ، للقاء مسؤولين ايرانيين.

وذكرت وكالة سانا للأنباء ان الزيارة تهدف "لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين ومتابعة الاتفاقات المبرمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية وتعميمها لتشمل المجالات الاستراتيجية وتعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب".

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وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء في مطار "مهر اباد" وزير الرياضة والشباب الإيراني "مسعود سلطاني فر" والسفير السوري في طهران عدنان محمود وأعضاء السفارة السورية.

كما رافق رئيس مجلس الوزراء وفد حكومي يضم وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنفط والثروة المعدنية والاتصالات والتقانة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير مكتب تسويق النفط.

وكانت الزيارة مقررة الأسبوع الماضي وتأجلت بسبب وفاة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني.

وزار مؤخرا عدد من المسؤولين السوريين طهران, وكانت أخر زيارة هي لوزير الخارجية وليد المعلم, حيث التقى عدد من المسؤولين الايرانيين والرئيس حسن روحاني, وتم مناقشة عدد ملفات لاسيما الازمة السورية.

يشار الى ان طهران تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً للنظام السوري وتسانده في معاركه ضد التنظيمات المسلحة المنتشرة في البلاد.