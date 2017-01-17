تواصلت, يوم الاثنين, الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في عدة مناطق بسوريا, لليوم 18 على التوالي, حيث سقط قتلى وجرحى جراء قصف استهدف مدينة تلبيسة بريف حمص.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى مدنيين سقطوا جراء قصف جوي من قبل النظامي على مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي

من جانهبا, اعلنت مصادر مؤيدة ان مدفعية الجيش استهدفت مصادر إطلاق القذائف في تلبيسة و محيطها بريف حمص الشمالي

في ريف دمشق, اشارت مصادر معارضة الى مقتل شاب في حي القابون جراء استهدافه من أحد قناصة قوات النظام.

بدورها, اتهمت مصادر مؤيدة مجموعات مسلحة باستهداف طريق حرستا بطلقات قناصة .

كما اتهمت مصادر مؤيدة مجموعات مسلحة باستهداف مدينة محردة بريف حماه بعدة صواريخ, فيما تم استهدف بلدة الفوعة بريف ادلب بالقذائف.

وفي حلب, افادت وكالة (سانا) نقلا عن مصدر في قيادة الشرطة بأن "مجموعات إرهابية اعتدت على مشروع 3 آلاف شقة في حي الحمدانية ب10 قذائف صاروخية خلفت أضرارا مادية في الأبنية السكنية والممتلكات.

كما تحدثت مصادر مؤيدة عن سقوط عدة قذائف صاروخية على حي جمعية الزهراء ومشروع 3000 شقة بالحمدانية بمدينة حلب .

ودخل اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية يومه ال18, بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.