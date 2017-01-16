دعت الأمم المتحدة يوم الإثنين، الى ضرورة ادخال المساعدات الانسانية بشكل "امن" و "غير مشروط" إلى الأسر والأطفال المحتاجين في سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن بيان للامم المتحدة ان "المعاناة في سوريا مستمرة , بالتزامن مع حرمان السوريين من الاحتياجات الإنسانية الأساسية".

وأكد البيان "ضرورة عدم بقاء العالم صامتاً إزاء هذا الوضع، حيث أن نحو 700 ألف شخص بينهم 300 ألف طفل، يعيشون في 15 منطقة محاصرة في سوريا، فيما يعيش نحو 5 ملايين شخص بينهم 2 مليون طفل، في مناطق يصعب إيصال المساعدات الإنسانية إليها بسبب الحرب وفقدان الأمن".

وجاء ذلك بعد أيام من اعلان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ان بعض المناطق السورية لم تصلها مساعدات وهي بحاجة إلى معونات إنسانية خاصة أن الغذاء فيها ينفذ

وتعاني عدد من البلدات والمدن السورية من حصار خانق وظروف انسانية سيئة بسبب الصراع والحرب الدائرة بين قوات النظام والفصائل المعارضة, رغم مساعي الامم المتحدة بادخال مساعدات غذائية وطيبة للمناطق المحاصرة.

وتشهد القطاعات الزراعية والصناعية و الاقتصادية في سوريا تدهورا منذ اندلاع الصراع في آذار عام 2011 في ظل ظروف معيشية سيئة و غلاء الأسعار و الانخفاض الكبير لقيمة الليرة أما الدولار و العملات الأجنبية الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب.