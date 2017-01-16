أصدر الرئيس بشار الأسد , يوم الاثنين, مرسوماً يقضي بانشاء مجمع قضائي في منطقة أشرفية صحنايا في عدلية ريف دمشق.

ونص المرسوم, الذي حمل رقم (10), على احداث مجمع قضائي في أشرفية صحنايا, يتألف من المحاكم والدوائر القضائية التالية “بداية مدنية.. بداية جزاء.. دائرة تحقيق” إضافة إلى المحاكم الموجودة حاليا ويتم ملء الوظائف من الملاك العددي لعدلية ريف دمشق.

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ويعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.

ويبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل إلى المحاكم الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.

يشار إلى أن الأسد اصدر, الخميس الماضي, مرسوماً يقضي بإنشاء مجمع قضائي في منطقة السفيرة بحلب.