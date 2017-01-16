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سقوط قتلى وجرحى بانفجار في ديار بكر التركية
أخبار العالم

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين، يوم الاثنين ، جراء تفجير استهدف سيارة للشرطة في ديار بكر جنوب شرقي تركيا.


ونقلت وكالة (الأناضول) عن مصادر امنية قولها، إن "التفجير وقع بالقرب من حرم جامعة دجلة في قضاء سور التابع للولاية".

واتهمت المصادر مسلحي منظمة "بي كا كا" بشن هذه العملية عبر "تفجير قنبلة مصنوعة يدوياً زرعوها بجانب الطريق الذي سلكته سيارة الشرطة".

وجاءت الحادثة بعد نحو شهرين من وقوع تفجير في ديار بكر قرب مركز للشرطة, مما اسفر عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى , في هجوم تبناه تنظيم "داعش".

وشهدت عدة مناطق في تركيا في الآونة الأخيرة العديد من الإنفجارات, بعضها استهدفت مقرات أمنية, أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى
2017-01-16 21:33:53
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