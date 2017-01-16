سقط قتلى وجرحى, يوم الاثنين, جراء سقوط قذائف على مناطق في مدينة حمص وريفها ودير الزور.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان امرأة قتلت وأصيبت ابنتها جراء قصف مسلحي تنظيم داعش بعدد من القذائف احياء القصور والجورة في مدينة دير الزور.

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الى ذلك, نقلت بعض المصادر عن مديرية صحة دير الزور قولها ان "4 قتلى و8 إصابات سقطوا نتيجة قصف تنظيم داعش للأحياء السكنية بالمدينة.

من جانبها, اعلنت مصادر معارضة ان تنظيم "داعش" استهدف حيي الجورة والقصور المحاصرة بقذائف الهاون ما أدى لوقوع اصابات بصفوف المدنيين .

وتكررت حوادث إطلاق مسلحي داعش قذائف على مدينة دير الزور, أخرها كانت يوم السبت, حيث تم استهداف حيي الجورة والقصور, ما اسفر عن سقوط ضحايا.

وفي سياق متصل, بينت وكالة الانباء (سانا) ان "المجموعات الارهابية أطلقت قذيفتين صاروخيتين على حيي الأرمن والسبيل في مدينة حمص, ما أدى الى إصابة 7 أشخاص بجروح و حدوث أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي".

من جهتها, أعلنت مصادر مؤيدة عن سقوط عدد من القذائف الصاروخية في الأرمن بحمص وقرية جبورين بريفها, مااسفر عن وقوع اصابات.

يشار الى ان اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", بدأ منذ 18 يوما، برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.