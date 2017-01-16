قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما, يوم الأحد, انه "غير نادم" على عبارة "الخط لاحمر" التي استخدمها عام 2012 بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا, وذلك في آخر مقابلة تلفزيونية له، قبل حوالي أسبوع على انتهاء ولايته.

ونقلت وكالات انباء عن اوباما قوله, خلال مشاركته في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "60 دقيقة"، على شبكة التلفزيون الأمريكية "سي بي إس"، أنه " ارتجل عبارة الخط الأحمر ولم تكن موجودة في النص المكتوب".

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وأضاف أوباما "لست نادما عندما قلتُ أنه إذا رأيت الرئيس بشار الأسد يستخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه، فإن هذا سيغير من تقييمي لما سنفعله أو لن نفعله في سوريا".

وأشار اوباما الى انه "كان سيرتكب خطأ أكبر لو قال إن الأسلحة الكيميائية لن تغير من حساباته المتعلقة بالنظام, وكان من المهم بالنسبة له كرئيس للولايات المتحدة أن يبعث برسالة مفادها أن المسائل تختلف عند ورود موضوع الأسلحة الكيميائية".

وكان اوباما وصف في عام 2012 إقدام النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا بـ"الخط الأحمر"، مهددا بعواقب وخيمة, كما لوح بتدخل عسكري في سوريا.

ووجه النظام السوري اتهامات مرارا لتنظيمات إرهابية في البلاد باستخدام أسلحة كيماوية، مقابل اتهامات من المعارضة السورية للنظام باستخدام غاز الكلور في هجماته على مناطق المعارضة.

وانضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيمائية الدولية بموجب اتفاق أمريكي روسي في أعقاب وفاة مئات المدنيين في هجوم بغاز السارين في الغوطة على مشارف دمشق في آب 2013.

ووافقت الحكومة السورية على تسليم مخزونها المعلن المؤلف من 1300 طن من الأسلحة السامة وفككت برنامجها للأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي.