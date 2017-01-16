كشف مصرف سوريا المركزي, يوم الأثنين, عن حلول جديدة ستطبق في منتصف العام الجاري من أجل معالجة مشكلة الأوراق النقدية القديمة الصغيرة, نافيا بدء ضخ كميات جديدة من فئة الخمسين ومئة ليرة.

واوضح حاكم المصرف دريد درغام , حسب صحيفة (الوطن) المحلية، أن "استبدال الأوراق النقدية التالفة من جميع الفئات (بما فيها فئتا خمسين ومئة الليرة) يتم بشكل روتيني، ومستمر في المصرف، وفق الحاجة".

وبين حاكم المصرف ان "المركزي مطلع بدقة على معاناة المواطنين في تعاملهم مع الأوراق النقدية القديمة لبعض الفئات"، مؤكدا أنه "مع منتصف العام الحالي سيكون هناك حلول جديدة عملية ومناسبة لجهة تعامل المواطن مع الفئات النقدية الصغيرة، المستخدمة في حياته اليومية".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتناقلت وسائل اعلام مؤخرا، أن مصرف سوريا المركزي ينوي بداية الشهر القادم, طرح كميات من العملة من فئتي الخمسين والمئة ليرة سورية بعد ان تم سحب أكبر قدر من الأوراق المهترئة.

ويواجه المواطن مشكلة يومية في تصريف بعض الأوراق المالية المهترئة، وخاصة من فئة الـ"الخمسين ليرة" التي أصبحت بمعظمها تالفة بسبب كثرة تداولها في السوق, ويصل الأمر في معظم الأحيان إلى رفض بعض الباعة أو سائقي الحافلات استلام تلك الأوراق من المواطنين.