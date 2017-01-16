لقي 37 شخصاً على الأقل مصرعهم، يوم الاثنين، اثر تحطم طائرة شحن تركية، قرب مطار ماناس في قرغيزستان، وذلك أثناء محاولتها الهبوط وسط ضباب كثيف.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤولون في قرغيزستان قولهم إن مالا يقل عن 37 شخص معظمهم سكان قرية قتلوا في الحادث.

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وقالت إدارة المطار إن الطائرة كان من المفترض أن تتوقف في ماناس قرب العاصمة بشكك وهي في طريقها من هونج كونج إلى اسطنبول.

وتحطمت الطائرة عندما حاولت الهبوط وسط ضعف الرؤية في الساعة 7:31 بالتوقيت المحلي (0131 بتوقيت جرينتش).

وجرفت الطائرة المنكوبة شوارع القرية لمسافة بضع مئات من الأمتار مما أدى إلى تدمير 15 مبنى أو إلحاق أضرار بها.

وقالت وزارة الطوارئ في قرغيزستان إن البيانات الأولية تشير إلى أن إجمالي عدد القتلى نتيجة التحطم بلغ 37 قتيلا.

وقال مسؤولون من قرغيزستان في بادئ الأمر أن الطائرة من طراز بوينج 747-400 تابعة للخطوط الجوية التركية لكن شركة الشحن الجوي التركية (إيه.جي.تي إيرلاينز) قالت في وقت لاحق إن الطائرة تابعة لها.

وقالت الشركة في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "طائرتنا تي.جي-إم.جي.ال في رحلة يوم 16 كانون الثاني من هونج كونج إلى بشكك تحطمت لدى هبوطها في بشكك على نهاية المدرج لسبب غير معروف."

وأضاف البيان "سيكشف عن المزيد من المعلومات المتعلقة بطاقمنا المكون من أربعة أفراد عندما نتلقى معلومات أوضح".

ويعتقد أن عمر الطائرة نحو 14 عاما وتشغلها حاليا شركة ماي كارغو.

وقد أغلق مطار ماناس، الذي يعد المطار الرئيسي في البلاد، بعد الحادث.

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