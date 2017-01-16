أعلن رئيس الجناح السياسي في "جيش الإسلام" محمد علوش، يوم الاثنين، أنه سيرأس وفد المعارضة المسلحة في المحادثات السورية في استانا، وذلك بعد أن قررت أغلب الفصائل المشاركة في المفاوضات المرتقبة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن علوش قوله انه سيشارك في محادثات استانا، بهدف "تحييد الدور الإجرامي" لإيران في الصراع السوري.

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وكان علوش مفاوض بارز سابق في "الهيئة العليا" للمفاوضات المعارضة، خلال جولات محادثات السلام السابقة في جنيف والتي رعتها الأمم المتحدة.

وفي السياق، قال "المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية" على موقعه الإلكتروني، إن الفصائل التالية وافقت على المشاركة في اجتماع استانا، وهي "فيلق الشام"، "فرقة السلطان مراد"، "الجبهة الشامية"، "جيش العز"، "جيش النصر"، "الفرقة الأولى الساحلية"، "لواء شهداء الإسلام"، "تجمع فاستقم"، "جيش الإسلام".

وذكر المكتب الإعلامي ان كل من "أحرار الشام"، و"صقور الشام"، و"فيلق الرحمن"، و"ثوار الشام"، و"جيش إدلب"، و"جيش المجاهدين"، و"حركة نور الدين الزنكي"، رفضوا المشاركة.

وذكرت مصادر في المعارضة السورية أن كل فصيل سيرسل ممثلين عنه، وقد تم تحديد الأسماء وتسليمها للجانب التركي الذي سيتولى عملية التنسيق مع موسكو، حيث من المتوقع أن يتكون وفد المعارضة المسلحة من 15 شخصاً.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في "الجيش الحر"، لم تسمها قولها ان هدف المفاوضات في أستانا يكمن في تثبيت وقف إطلاق النار، موضحة أن الوفد الذي سيشارك في أستانا وفد عسكري مدعوم بوفد تقني من "الهيئة العليا" للمفاوضات.

وكانت تسريبات من مصادر "الهيئة العليا" للمفاوضات أكدت توجه الهيئة للمشاركة في المحادثات، وذلك عقب تأكيد الرئيس بشار الأسد استعداد حكومته ارسال وفدها الى استانا.

وكانت وكالة (رويترز) نقلت في وقت سابق يوم الاثنين، عن مسؤولين معارضين، قولهم أن فصائل المعارضة المسلحة السورية قررت حضور محادثات السلام المرتقبة في العاصمة الكازاختسانية استانا، والتي ستقام برعاية روسية تركية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حول الاقتراح الذي طرح على أطراف النزاع في سوريا، مواصلة عملية المحادثات السلمية في منصة جديدة هي مدينة "أستانا"، حيث أكد بوتين أن المنصة الجديدة يمكن لها أن تكون مكملة لمحادثات جنيف.

ومن المنتظر أن تحتضن أستانا تلك المفاوضات يوم 23 كانون الثاني 2017، على أن يليها عقد لقاء جنيف يوم 8 شباط 2017، بإشراف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا.

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