قال مدير مؤسسة المياه في حلب فاخر الحمدو ، يوم الاثنين، إن انقطاع المياه عن مدينة حلب جاء جراء أعطال في خطوط نقل الطاقة الكهربائية المغذية لمحطات معالجة المياه.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن الحمدو قوله إن "محطات المعالجة على نهر الفرات وفي منطقة الخفسة شرق مدينة حلب بنحو 90 كم توقفت عن ضخ المياه جراء عطل في خطوط نقل الكهرباء المغذية للمحطات".

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وذكر الحمدو أن ورشات الصيانة والإصلاح تعمل على مدار الساعة لإعادة المياه إلى المدينة في أسرع وقت ممكن، مبينا أنه يتم حاليا ضخ المياه من الابار الاحتياطية وفق برامج زمنية محددة لمختلف أحياء المدينة.

وتعد مياه الفرات التي تتم معالجتها في محطات الخفسة، المصدر الرئيسي للمياه في مدينة حلب إلى جانب العديد من الآبار الارتوازية المنتشرة في المدينة.

يشار إلى ان مدينة حلب عانت من انقطاع المياه نهاية كانون الأول 2016، جراء قيام تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بقطع مياه الشرب عن المدينة من المصدر الرئيس القادم من محطتي الفرات والخفسة على نهر الفرات، وذلك لمدة لم تتجاوز اليوم الواحد.

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