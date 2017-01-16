كشفت تقارير مختصة، عن أن "فيسبوك" يعمل على مشروع لقراءة العقل البشري من خلال تفاعلات يتم نقلها على هيئة اتصالات بين الأشخاص.

وبحسب businessinsider، فإن "فيسبوك" طلبت عدة طلبات توظيف لها علاقة بعلم تصوير الأعصاب neuroimaging ، والبيانات الكهربية electrophysiological data، لبناء منصة اتصالات للمستقبل.



ووفقاً للتقارير، فإنه هناك قسم للأبحاث السرية داخل "فيسبوك" بني العام الماضي يعمل على تطوير تقنيات لها علاقة بالحوسبة والدماغ.



وكان مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" أكد العام الماضي، أنه يتجه نحو تطوير تقنيات سيتم استخدامها في المستقبل.